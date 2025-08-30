عباس و80 مسؤولا من السلطة ممنوعون من دخول نيويورك

فلسطين اليوم

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها سترفض منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن القرار سيشمل عباس ونحو 80 مسؤولا من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مبررة ذلك بـ"مخاوف أمنية وسياسية"، مشيرة إلى أن البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة غير مشمولة بالقرار.

وكان من المقرر أن يشارك عباس في الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة، إضافة إلى قمة تستضيفها فرنسا والسعودية، حيث تعهدت عدة دول غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، بالاعتراف بدولة فلسطينية.

من جانبه، أعرب مكتب الرئيس الفلسطيني عن استغرابه من الموقف الأميركي، واعتبر أنه يمثل انتهاكا لـ"اتفاقية مقر الأمم المتحدة" الموقعة عام 1947، والتي تلزم واشنطن بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر المنظمة الدولية.

ويأتي القرار الأميركي بعد أيام من تعهد قوى غربية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة لاقت رفضا من الولايات المتحدة وإسرائيل.

يذكر أن واشنطن سبق أن منعت الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من دخول أراضيها عام 1988، ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماعاتها في جنيف بدلا من نيويورك.=