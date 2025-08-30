الأرجنتين تهدد بإعتقال نتنياهو

فلسطين اليوم

أعلن محاميان متخصصان في مجال حقوق الإنسان، أمس الجمعة، أنهما تقدما بشكوى جنائية أمام المحاكم الاتحادية في الأرجنتين، تطالب باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زيارته البلاد، وذلك على خلفية اتهامات لنتنياهو بارتكاب جرائم حرب.

الشكوى، التي اطلعت عليها وكالة إخبارية غربية، تطالب بفتح تحقيق مع نتنياهو والسلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، بشأن هجوم وقع في 23 مارس/ آذار الماضي، أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم عمال إغاثة كانوا يقدمون المساعدة لضحايا تفجير.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير عن زيارة محتملة لنتنياهو إلى الأرجنتين، في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتتهم الشكوى نتنياهو بالمسؤولية الجنائية عن جرائم حرب، تشمل "التسبب عمدا في الموت جوعا"، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد.

وقدم الشكوى المحامي الأرجنتيني رودولفو يانزون، ومدير "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" راجي الصوراني.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، أن نتنياهو قد يفضّل لقاء الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في نيويورك، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، بدلًا من زيارة الأرجنتين، ولم تؤكد الحكومة الإسرائيلية الزيارة المزعومة.

وكانت تقارير قد أفادت بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار في مارس/ آذار الماضي، على سيارات الإسعاف في حي تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 15 مسعفا، بحسب الأمم المتحدة ومصادر فلسطينية.

وأفادت الأمم المتحدة بأن 15 مسعفا معظمهم من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجهاز الدفاع المدني في غزة، قتلوا في 23 مارس الماضي، وكان من بينهم موظف في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وفي الأيام التي تلت ذلك، عُثر على جثث المسعفين مدفونة في الرمال في منطقة تل السلطان برفح.