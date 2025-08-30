حرب الإبادة تدخل يومها الـ694..قصف عنيف يستهدف مناطق عدة بالقطاع وشهداء في النصيرات وغزة

فلسطين اليوم

تدخل حرب الإبادة على قطاع غزة اليوم السبت 30 أغسطس 2025 ، يومها الـ 694 ، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها ، وتنفيذ مزيداً من التفجيرات في منازل المواطنين في حي الصبرة والزيتون ، وجباليا النزلة والصفطاوي ، وسط تهديدات متواصلة في تنفيذ تهجير للمواطنين .

المصادر الطبية أعلنت عن ارتقاء 5 شهداء عقب قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة الحافي في شارع العشرين بمخيم النصيرات جنوب مدينة غزة.

واستشهد 3 مواطنين، اثنان في قصف شقة سكنية بمنطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، والثالث في قصف الاحتلال برج (شوا وحصري) في شارع الوحدة بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال قصفها العنيف على عدة مواقع في مدينة غزة، حيث قتلت في وقت سابق 7 مواطنين في منطقتي السودانية والفواخير في المدينة.

طائرات الاحتلال شنت عدة غارات عنيفة على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وتزامن ذلك مع إطلاق نار من طائرات مسيرة في منطقة الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة. ونفذت قوات الاحتلال حزامًا ناريًا في حي الزيتون شرق غزة.

وواصلت قوات الاحتلال عمليات نسف مبانٍ سكنية في جباليا النزلة شمال القطاع، مستخدمةً الروبوتات المفخخة لتدمير منازل المواطنين.

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023م إلى 63,025 شهيدًا و 159,490 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,178 شهيدًا و 47,449 إصابة.

وارتفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 2,203 شهيدًا وأكثر من 16,228 إصابة.