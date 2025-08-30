الاحتلال يصدر أمراً بعدم نشر أي معلومات عن الجنود الأربعة الذين فقدوا في حي الزيتون

فلسطين اليوم

أعلن موقع "حدشوت عخشاف" أن جيش الاحتلال أصدر أمرٌاً بعدم نشر أي معلومات عن قضية الجنود الأربعة الذين فقدوا في حي الزيتون بمدينة غزة حتى صدور إعلان من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

وكانت الرقابة العسكرية حضرت النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون بمدينة غزة الليلة الماضية .

وكانت المقاومة الفلسطينية نفذت الليلة الماضية 3 كمائن بحي الزيتون بمدينة غزة أدت الى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 11 آخرون وفقدان الإتصال بـــ 4 آخرين .

المصادر العبرية وصفت الكمائن بـ"الحدث الأمني الصعب" شرقي مدينة غزة، وبينت ان جيش الاحتلال تعرض لكمين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وأن وحدة إنقاذ لجيش الاحتلال تعرضت لكمين أثناء محاولتها إخلاء جنود من موقع العملية الأولى، ودارت اشتباكات ضارية في موقع الكمين مع المقاومين.

وقالت المصادر إن الجيش يبحث عن 4 جنود ما زالت آثارهم مفقودة في حي الزيتون، وتحدثت عن تفعيل بروتوكول "هنيبعل" المخصص لحالات الاشتباه بأسر جنود للاحتلال.