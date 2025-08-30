الطقس في فلسطين اليوم السبت 30 أغسطس 2025: الحرارة حول معدلها

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت 30 أغسطس 2025، صافيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأحد31 أغسطس 2025: يكون الجو صافيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين1 سبتمبر 2025: يكون الجو صافيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء 2 سبتمبر 2025: يكون الجو صافيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.