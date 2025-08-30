القسام في رسالة بعد كمين حي الزيتون: "نذكر من ينسى الموت أو الأسر"

فلسطين اليوم

نشرت كتائب القسام، فجر اليوم السبت 20 أغسطس 2025، رسالة مقتضبة عبر قناتها الرسمية على تطبيق تليغرام، جاءت بعد تنفيذ كمين في حي الزيتون.

وجاءت الرسالة والتي حملت عنواناً ""نذكر من ينسى الموت أو الأسر" بعد ساعتين من تنفيذ المقاومة لكمين في حين الزيتون أدى الى مقتل جندي من جيش الاحتلال وإصابة 11 بجروح خطيرة وفقدان 4 جنود في كمين كبير بحي الزيتون في غزة

وتأتي هذه الرسالة في وقت حساس يهدد الاحتلال فيها بإحتلال مدينة غزة، وتنفيذاً للتهديد الذي اطلقته عصر أمس عبر لسان الناطق بأسم كتائب القسام أبو عبيدة والتي توعد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدا "إن احتلال غزة سيكون وبالا عليه".

وأكد أبو عبيدة: "خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية".

وأضاف: "خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله".

وأشار: "مجاهدونا في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال".

وأكد أبو عبيدة " مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، هم يريدون أن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد".

وتابع: "سنحافظ على أسرى العدو قدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات الظروف"، مؤكدا: "سنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله".