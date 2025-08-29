أونروا: تكثيف العدوان بغزة يعرض مليون شخص لنزوح قسري

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، إن "تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، سيعرض نحو مليون شخص لنزوح قسري جديد" .

وأكدت "أونروا"، في تصريحات صحفية، أن أي تصعيد إضافي بوجود المجاعة في غزة، سيفاقم المعاناة ويدفع مزيداً من الناس نحو الكارثة.

وأمس الخميس، قالت "أونروا"، إن قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وأوامر الإخلاء يجبران عائلات بأكملها على ترك منازلها مرة أخرى وسط الخوف والدمار.