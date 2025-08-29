سلطات الاحتلال تمنع انتخابات الأطباء في القدس

فلسطين اليوم

منعت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، إجراء انتخابات نقابة الأطباء في القدس المحتلة، واعتقلت رئيس النقابة في القدس سفيان البسيط وعددًا من الأطباء والعاملين.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام مخابرات وشرطة الاحتلال، مقر النقابات المهنية في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، ومنع إجراء انتخابات نقابة الأطباء.

واعتبر المتحدث باسم نقابة الأطباء رمزي أبو اليمن في تصريح صحفي، أن ما جرى هو محاولة إسرائيلية لمنع أي تواجد فلسطيني في القدس المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة هناك.

وأضاف أن النقابة تجري، اليوم الجمعة، انتخاباتها في كل محافظات الضفة، لاختيار نقيب جديد، وأكدت مسبقًا إجراءها في القدس، حيث تلقت تهديدات إسرائيلية بمنعها.

وفي تموز/يوليو الفائت، حظرت سلطات الاحتلال عمل نقابة المحامين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار الإجراءات المتصاعدة بحق المؤسسات الفلسطينية في المدينة.