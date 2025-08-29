بريطانيا تمنع حضور "إسرائيل" في معرض للأسلحة

فلسطين اليوم

قررت حكومة بريطانيا، اليوم الجمعة، منع مشاركة "إسرائيل" في معرض لندن للأسلحة والمعدات العسكرية، بسبب استمرار الحرب على غزة، وتصاعد الانتقادات الدولية لها.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لموقع بوليتيكو الإلكتروني، إن لندن أبلغت حكومة الاحتلال بحظر إرسال وفد رسمي من وزارة الحرب الإسرائيلية إلى معرض الأسلحة DSEI، الذي من المتوقع أن يقام في لندن في سبتمبر/أيلول.

واتُّخذ القرار في ظل استمرار الحرب في غزة، لكن مع ذلك، أُفيد بأنه سيُسمح لشركات إسرائيلية خاصة بالمشاركة وعرض منتجاتها في المعرض، ومن المتوقع أن يجذب حضورها احتجاجات واسعة النطاق.

وقال مسؤول بريطاني إن قرار حكومة الاحتلال بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة هو قرار خاطئ، ونتيجة لذلك، يمكننا تأكيد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور معرض DSEI.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".