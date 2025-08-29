الإغاثة الطبية: الوضع خطير جدًا في الجنوب ولا يمكنه استيعاب سكان غزة

فلسطين اليوم

قال مدير الإغاثة الطبية بغزة، محمد أبو عفش، اليوم الجمعة، إن الوضع في جنوب القطاع خطير جداً، ولا يمكنه استيعاب سكان مدينة غزة.

وأضاف أبو عفش، في تصريحات صحفية، "يجب عدم السماح للاحتلال بالتغول على سكان غزة وإخراجهم منها".

وأكد أن الاحتلال يستهدف الأماكن التي يدعي أنها آمنة، كما يستهدف منتظري المساعدات والسكان في بيوتهم.

وأوضح أبو عفش، أن "إسرائيل" ترفض السماح لعناصر الدفاع المدني بإسعاف الجرحى.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال إنهاء "الهدنة الإنسانية" التي كانت سارية مؤقتًا في مدينة غزة.