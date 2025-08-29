الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت المواطن هاشم الطيطي، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد نايف أبو سندس ومصعب شاهر أبو سندس على حاجز عسكري قرب مدخل بلدة السموع جنوب الخليل.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسة والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.