ماليزيا تدعو لتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة وفرض عقوبات عليها

فلسطين اليوم

جددت ماليزيا، اليوم الجمعة، دعوتها للمجتمع الدولي لتعليق عضوية كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات عليه.

وقال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، إن ماليزيا قد أثارت هذا الموضوع في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، وإنه سيجدد هذه الدعوة في الدورة المقبلة.

وأضاف: "لقد حان الوقت لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وعلى جميع الدول فرض عقوبات عليها".

ولفت حسن، إلى أن فرض عقوبات على الاحتلال سيعني تقييد تدفق الأسلحة إلى الكيان مشيرا إلى المجتمع الدولي بغالبيته دعا بوضوح إلى منع تنفيذ "إسرائيل" خطتها في احتلال وتدمير قطاع غزة.