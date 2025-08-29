مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شرق بيت دجن بنابلس

فلسطين اليوم

أقام مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة بيت دجن جنوب شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات في بيان صحفي، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أراضي شرق بلدة بيت دجن، ونصبوا خيام كنواة لمستوطنة جديدة.

وأوضح أن المستوطنين أحضروا بعض المستلزمات لإقامة المستوطنات في المكان.

وصارت البؤر الاستيطانية خلال العقد الأخير، إحدى الطرق الرئيسة التي يستخدمها الاحتلال للاستيلاء على الأراضي في الضفّة الغربيّة ولطرد التجمّعات الفلسطينيّة التي تعيش عليها، لصالح التوسع الاستيطاني.