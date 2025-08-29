أبو سلمية يحذر من فيروس جديد ينتشر في قطاع غزة

فلسطين اليوم

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، الخميس، من فيروس جديد بدأ بالانتشار داخل قطاع غزة.

وأوضح أبو سلمية في منشور له، أن أعراض الفيروس هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم وآلام في المفاصل، وسَيلان في الأنف، وسعال تصاحبه نوبات من الإسهال تستمر لأكثر من أسبوع.

وقال أبو سلمية: "ليس لدينا فحوصات لمعرفة سبب الفيروس".

وأشار أبو سلمية إلى أن انتشار الفيروس سببه نقص المناعة الناجم عن سوء التغذية إضافة لعدم توفر مياه نظيفة وانعدام مواد التنظيف واكتظاظ الناس في الخيام.

وأكد أن الفيروس الجديد يفاقم الضغط على المنظومة الصحية المنهكة، مشددًا على أن وقف حرب الإبادة على غزة ينهي كل هذه التداعيات.

وسبق أن حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل أسابيع من أنّ النظام الصحي في قطاع غزة يمر بـ "وضع حرج"، مع اقتراب نفاد مخزون الأدوية الحيوية ومشتقات الدم، في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بالقطاع.