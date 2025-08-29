غارات وتفجير روبوتات ونسف منازل.. جيش الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 693، مرتكبا مزيدا من المجازر، ومزيدا من التدمير والتهجير والتجويع ضد المدنيين العزل.

وارتقى 26 شهيدًا منذ فجر الجمعة، بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة قطاع غزة.

وأفادت مستشفى العودة - النصيرات، باستقبال 4 شهداء و10 إصابات جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

وصباح اليوم، استشهد مواطن بنيران الاحتلال على منتظري المساعدات في محور نتساريم، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما وصل 3 شهداء وإصابة خطيرة لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إثر استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مزارعين داخل أرض أبو سلطان في شارع أبو حسني بدير البلح.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة النمر بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلًا لعائلة القريناوي في بلوك 7 شرق مخيم البريج، ما أسفر عن استشهاد المواطن أبو ياسر القريناوي إضافة لعديد الإصابات.

وارتقى شهيدان جراء استهداف طائرة استطلاع، منزل المواطن يوسف تمراز بشارع السلام في مدينة دير البلح، وهما: محمد جمال تمراز، وزوجته آلاء عدنان أبو العوف.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.