مايكروسوفت تطرد اثنين من موظفيها احتجا على تعاونها مع "إسرائيل"

فلسطين اليوم

طردت شركة مايكروسوفت الأميركية للتكنولوجيا اثنين من موظفيها، عقب احتجاجهما على استخدام جيش الاحتلال أنظمة وبرامج الشركة في الإبادة جماعية التي يرتكبها بقطاع غزة منذ 23 شهرا.

ووفقا لقناة "سي إن بي سي" الأميركية، أصدرت مايكروسوفت بيانا الأربعاء، جاء فيه: "عقب انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة، تم اليوم فصل موظفَين"، وفق تعبيرها.

وأوضح البيان أن الدخول إلى مكتب براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت خلال الاحتجاج في مقر الشركة كان "غير قانوني" ولم يتوافق مع المعايير التي تتوقعها مايكروسوفت من موظفيها.

وأكد بيان صادر عن مجموعة "لا لاستخدام آزور بالفصل العنصري/ No Azure for Apartheid" التي نظمت الاحتجاج، طرد مهندسي البرمجيات ريكي فاميلي وآنا هاتل.

ويوم الثلاثاء، تجمع موظفون حاليون وسابقون من مايكروسوفت وناشطون ومواطنون في مقر الشركة بولاية واشنطن احتجاجا على الخدمات والبنية التحتية التكنولوجية التي تقدمها الشركة لجيش الاحتلال.