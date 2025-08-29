64 شهيدا في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر الخميس

فلسطين اليوم

استشهد 64 فلسطينيا في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر يوم الخميس، منهم 21 من طالبي المساعدات الإنسانية.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة، أن ومن بين الشهداء، 13 شهيدًا شمال القطاع، و14 شهيدًا وسطه، و32 شهيدا جنوبًا.

وأعلن مستشفى العودة _النصيرات أنه استقبل 4 شهداء بينهم طفل و18 إصابة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين، بالقرب من مول البابا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومساء الخميس، استشهد مواطنان، في قصف الاحتلال خيمة لعائلة خفاجة خلف المحكمة الشرعية بمواصي خانيونس.

وفي غارة أخرى، استشهد 4 مواطنين جراء استهداف الاحتلال قرب محطة أبو عاصي عند مدخل مخيم البريج وسط القطاع.

واستشهد 5 مواطنيين، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة شمالي غزة.

وارتقى شهيدان وأصيب مواطن آخر في قصف اسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفترق الازهر غرب مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت حرب الإبادة عن 62 ألفا و966 شهيدًا، و159 ألفا و266 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف المصابين وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.