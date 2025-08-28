حماس: تصريحات سموتريتش اعتراف صريح بسياسة الإبادة والتصفية بغزة

فلسطين اليوم

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، إن دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، لقطع المياه والكهرباء والغذاء عن قطاع غزة، اعتراف صريح بسياسة الإبادة والتصفية الجماعية في القطاع.

وأكدت حركة حماس، في بيان لها، أن تصريحات سموتريتش تمثّل دعوة مُعلَنة لمواصلة جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة حتى إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره.

وأضافت أنها تمثّل اعترافًا رسميًّا باستخدام التجويع والحصار ضد المدنيين الأبرياء كسلاح، وهو ما يُعدّ جريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما.

واعتبرت حماس تصريحات سموتريتش إقرارًا صريحًا بمشروع التهجير القسري والتطهير العرقي ضد شعبنا، ودليلًا دامغًا لإدانة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، "على اعتبار توفّر النيّة لدى قادة الاحتلال الفاشي لارتكاب جريمة الإبادة".

وأشارت إلى أن " ما قاله سموتريتش ليس رأيًا متطرفًا معزولًا، بل سياسة حكومية مُعلَنة يجري تنفيذها منذ قرابة 23 شهرًا، عبر منع الغذاء والدواء، وقصف مراكز الإغاثة، وتدمير البنية التحتية، ومحاولات دفع الناس إلى النزوح".

وختمت حركة حماس بيانها بالتأكيد على أن "هذه التصريحات تفضح حقيقة الاحتلال أمام العالم، وتؤكّد أن ما يجري في غزة ليس معركة عسكرية بل مشروع إبادة وتهجير جماعي، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال".

وفي وقت سابق اليوم، طالب سموتريتش، بقطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنّ من لا يموت بالرصاص سيموت جوعًا، وأن مشكلة سكان غزة ستحل إذا سمح لهم بالهجرة الطوعية.