شهيدان للجيش اللبناني بإنفجار مسيرة للاحتلال جنوب البلاد

استشهد ضابط وجندي للجيش اللبناني، مساء اليوم الخميس، بإنفجار مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوب البلاد.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان أنّه "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدّى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين".

وأفادت مصادر محلية بأن المسيرة سقطت بينما كانت تحاول إلقاءها على حفارة في بلدة الناقورة.

وقال رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون بعد اطّلاعه من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على تفاصيل الحادث المؤلم إن "الجيش يدفع مرّة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب ، وهذا هو الحادث الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني وقد تزامن مع تمديد مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" ودعوة المجتمع الدولي اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية".

وفي وقت سابق من اليوم، شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على جنوب لبنان