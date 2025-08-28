طهران تندد بقرار الترويكا الأوروبية إعادة فرض العقوبات

فلسطين اليوم

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، بإطلاق بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي.

وجاء في بيان الوزارة: "قرار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث سيقوض بشدة عملية التواصل والتعاون الحالية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف البيان: " الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى أي موقف قانوني أو أخلاقي يسمح لها بتفعيل ما تسمى بآلية إعادة فرض العقوبات".

وشددت الخارجية الإيرانية على أن الدول الأوروبية الثلاث لم تف بالتزاماتها للتخفيف من العواقب الإقتصادية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقالت الخارجية الإيرانية،" الإخطار المقدم من الدول الأوروبية الثلاث لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني".

وفي وقت سابق، أبلغت دول "الترويكا الأوروبية" أعضاء مجلس الأمن الدولي قرارها تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران