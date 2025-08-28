لجان المقاومة في فلسطين تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن

فلسطين اليوم

دانت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس، العدوان الإسرائيلي على اليمن، مؤكدة أن كيان عدواني همجي يستهدف كل مكونات الأمة بدون تمييز ويسعى لإخضاع شعوب الأمة كافة دون إستثناء .

وقالت لجان المقاومة الفلسطينية في بيان، إن "العدوان الهمجي الجديد على اليمن دليل تخبط وإفلاس وفشل الكيان الصهيوني في مواجهة عزم وإصرار وبأس اليمن وقواته المسلحة الذي كشف ضعف الكيان الصهيوني وهشاشته".

وأضافت أن "العدوان الصهيوني على اليمن والقصف الإجرامي الذي طال الأرض العربية السورية وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق أهلنا في غزة تؤكد أن الكيان الصهيوني هو عدو الأمة المركزي والوحيد وأن على الامة كلها التوحد والتضامن للجم وردع هذا الكيان المجرم".

وأكدت أن الإجرام الصهيوني الذي طال اليمن لن يكسر إرادة وصلابة الشعب اليمني وقيادته الشجاعة وقواته المسلحة وسيواصل اليمن طريق المقاومة والمواجهة وإسناد شعبنا في غزة رغم التضحيات والأثمان الباهظة التي يدفعها جراء مواقفه الثابتة والمبدأية الأصيلة .

وتوجهت لجان المقاومة بالتحية للشعب اليمني وقيادته وجيشه على مواقفهم العروبية الإسلامية الأصيلة في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة المحرقة الصهيونية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده وقضيته.