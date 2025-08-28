سموتريتش: من لا يموت بالرصاص في غزة سيموت جوعا

فلسطين اليوم

طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس،بقطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة في تحريض جديد وعلني ضد أهالي غزة.

وأضاف سموتريتش في مؤتمر صحفي اليوم أن من لا يموت بالرصاص سيموت جوعا، وأن مشكلة سكان غزة ستحل إذا سمح لهم بالهجرة الطوعية.

وطالب بعدم قبول أي صفقات طالما ظلت حماس قادرة على إعادة إحياء نفسها

وقال سموتريتش إن "إسرائيل ستفرض على حماس إنذارا إما الحرب أو الاستسلام، وعلى المجلس الوزاري الأمني المصغر، اتخاذ القرار بشأن غزة وعلى الجيش تنفيذه".

وزعم سموتريتش أن كل أسبوع يمر سيضم جزءا من غزة، وبعد شهر من الحرب معظم المناطق ستضم لكيان الاحتلال.

وطالب نتنياهو بتشجيع الهجرة من قطاع غزة وضم الأراضي.