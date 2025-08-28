غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شن طيران الاحتلال، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان.

واستهدفت غارات الاحتلال منطقة المحمودية جنوبي لبنان، بالتزامن مع غارة أخرى استهدفت منطقة الجرمق في الجنوب.

وأفادت مصادر لبنانية، أن الاحتلال استهدف "مناطق مفتوحة، بدون أن يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار.

ولاحقا، جدد الطيران الحربي غاراته على منطقتي المحمودية والجرمق، كما شن هجمات على مرتفعات الجبور في البقاع الغربي.

و أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال شن سلاح الجو سلسلة غارات على عدة بنى تحتية ومنصة صاروخية بزعم أنها لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024 بسلسلة اعتداءات وغارات يومية.