الهلال الأحمر: بدء تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس بغزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، بدء تشغيل قسم القسطرة القلبية في مستشفى القدس بمدينة غزة، يوم السبت المقبل.

يأتي ذلك في إطار خطتها الهادفة إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية حيدر القدرة، أن تشغيل القسم الجديد يأتي ضمن عملية تشغيل واسعة شملت أقساماً متعددة داخل مستشفى القدس، مؤكدا أن جهاز القسطرة القلبية يتمتع بمواصفات عالية تُمكِّن الطواقم الطبية من إجراء العديد من التدخلات الطبية المهمة، وتخفيف الضغط عن قوائم الانتظار الطويلة للمرضى.

وبيّن أن إعادة تشغيل قسم القسطرة القلبية استغرق فترة طويلة من العمل الدؤوب والمتواصل، حيث بذلت الفرق الهندسية والفنية جهودا لإعادة تأهيل الجهاز، وتم تجاوز العديد من التحديات التقنية.

وأشار إلى أن الجهود والخطوات المتلاحقة للجمعية أسفرت عن إعادة تشغيل كافة الأقسام في مستشفيي القدس والأمل، إلى جانب تشغيل عدد من المستشفيات الميدانية في رفح وخان يونس وغزة، حيث يعمل حاليا مستشفيان ميدانيان، مستشفى المواصي الميداني بخان يونس والسرايا بمدينة غزة.