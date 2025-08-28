الجهاد الإسلامي: العدوان على اليمن تأكيد على خطورة الاحتلال على المنطقة

فلسطين اليوم

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، إن العدوان الجديد الذي شنه جيش الاحتلال على اليمن هو تأكيد على خطورة وجود هذا الكيان على شعوب المنطقة.

وأضافت حركة الجهاد في بيان "يأتي هذا العدوان في إطار تأكيد غطرسة القوة، وفي ظل محاولات حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ترسيخ خرائط جديدة في المنطقة، بالحديد والنار وشن الغارات وارتكاب المجازر في أكثر من بلد، من اليمن إلى سوريا ولبنان، إضافة إلى حرب الإبادة المفتوحة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة".

وأكدت الحركة أن كيان الاحتلال يعلم جيداً أن ضرباته هذه لن تثني الشعب اليمني وقواته المسلحة عن الاستمرار في نصرتها للشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال، رغم آلته العسكرية ووحشيته وهمجيته، لن يستطيع وقف الصواريخ والمسيرات اليمنية عن استهدافه.

وشددت الحركة على أن ما يقوم به الاحتلال هو استغلال كامل للغطاء الأميركي الذي يوفر له كامل الدعم والإسناد بكل أشكاله للإمعان في ارتكاب المجازر وخرق كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.

ودانت حركة الجهاد العدوان على الشعب اليمني قائلة " نحيي صمود قواته في مواجهة الإجرام الصهيوني، وندعو الشعوب العربية كافة إلى التبصر في مآلات الهجمة الصهيونية – الأمريكية ضد أمتنا، والتي لن يكون الصامتون والعاجزون بمنأى عن جرائمها ونتائجها، ولن تحمي اتفاقات التطبيع عروش المتخاذلين والمتواطئين".