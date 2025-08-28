جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات على صنعاء

فلسطين اليوم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر يمنية، بأن طيران الاحتلال شن 10 غارات على صنعاء أدت إلى انفجارات متتالية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر أمنية، إن "العملية في اليمن كبيرة جدا وتم الإعداد لها خلال وقت قصير مستغلين فرصة استخبارات".

وقبل أيام، شنّ جيش الاحتلال غارات مستهدفاً مستودعاً للمشتقات النفطية في شارع الستين عند الناحية الجنوبية الغربية لصنعاء.

وأفادت وزارة الصحة اليمنية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 67 آخرين في حصيلة شبه نهائية للعدوان الإسرائيلي.