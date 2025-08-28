استشهاد امرأة وطفل برصاص الاحتلال غرب خانيونس

الساعة 03:23 م|28 أغسطس 2025
استشهدت امرأة وطفل، ظهر اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوب خيام نازحين غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين بينهم مواطنة وطفلها، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج وسط قطاع غزة وحي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنة وطفلها جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة غانم في مخيم البريج وسط القطاع.

