مصر وقطر: تهجير الفلسطينيين مرفوض ومصممون للتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، أن تهجير الشعب الفلسطيني مرفوض تماماً تحت أي ذريعة.

وشدد عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء- وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن هناك تعنت إسرائيلي ومستمرون في جهودنا للضغط من أجل التوصل إلى صفقة تُنهي الحرب على غزة.

وأشار إلى أن جهوداً مصرية قطرية دؤوبة بالتنسيق مع الولايات المتحدة لوقف الإبادة في غزة والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

بدوره، عبّر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عن أٍف من وجود أي تحرك من قبل المجتمع الدولي لوقف ما يجري في غزة.

وأضاف: "للأسف قوبلت جهود وقف الحرب في قطاع غزة بمزيد من التجاهل"، داعياً المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويوقف الحصار والمجاعة عن غزة.

وتابع: "دولة قطر وجمهورية مصر العربية مصممتان على الوصول إلى وقف لإطلاق النار بغزة، مكملاً حديثه: "لولا الشراكة والجهود المشتركة لمصر وقطر لما وصلنا للاتفاق السابق في القطاع".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيداً، و158 ألفا و927 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلاً.