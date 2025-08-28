5 آلاف نزحوا من أصل مليون.. معضلة تواجه جيش الاحتلال في إخلاء غزة

كشفت القناة "12" العبرية، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن تحدي يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي في إمكانية إخلاء مدينة غزة من سكانها.

وقالت القناة العبرية، إن التحدي للجيش الإسرائيلي؛ القليل من سكان غزة تركوا المدينة".

وأضافت، أن السكان يشتكون من ارتفاع أسعار المواصلات، وفقط 5 آلاف من أصل مليون غادروا المدينة نحو الجنوب.

أمس، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن إخلاء مدينة غزة من سكانها "لا مفر منه"، وذلك في ظل استعداده للسيطرة على كبرى مدن القطاع المدمّر والمحاصر، بموجب خطة أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيداً، و158 ألفا و927 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلاً.