ارتقاء 71 منذ أمس.. حصيلة الشهداء ترتفع إلى 62966 منذ 7 أكتوبر 2023

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن وصول 71 شهيداً و339 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وذكرت الوزارة، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 62,966 شهيدًا و159,266 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,121 شهيدًا و 47,225 إصابة.، وفق تقرير الصحة.

وأوضحت، أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 22 شهيدًا و 203 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,180 شهيدًا وأكثر من 16,046 إصابة.

وأضافت، أن مستشفيات قطاع غزة، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 317 حالة وفاة، من ضمنهم 121 طفلًا.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة