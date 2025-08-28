الاحتلال يقتحم 6 مدارس في الخليل ويعتقل معلمين والتربية تُعقب

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، ست مدارس واحتجزت عدداً من المعلمين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم المدارس الست في حارة الشيخ والمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وفتشها، واستولى على صور وكتب مدرسية، إضافة إلى احتجاز المعلمين خلال عملية الاقتحام والمداهمة.

بدورها، أدانت وزارة التربية والتعليم العالي، اقتحام قوات الاحتلال لهذه المدارس، واحتجازها عددا من المعلمين والاعتداء عليهم.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، لا سيما اتفاقيات حماية التعليم، وتُعد استمرارًا لسياسة الاحتلال الممنهجة لاستهداف المؤسسات التعليمية، وبث الرعب في نفوس الطلبة والطواقم التدريسية.

وطالبت "التربية" كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، الدولية والمحلية، بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الحماية للمدارس والطلبة والمعلمين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق التعليم الفلسطيني.