أكاديميان "إسرائيليان" يفندان مزاعم "المُنسق" عن وجود مناطق فارغة لنزوح أهالي غزة

كشف خبير الخرائط "عدي بن نون" من الجامعة العبرية، والبروفيسور "يعكوف غارب" من جامعة بن غوريون، أنّ "بعض المناطق التي أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أمس عنها كمناطق مخصصة لنزوح سكان شكال قطاع غزة" تقع أصلاً في أماكن حدّدها الجيش نفسه كمناطق خطرة لا تصلح لوجود المدنيين، بل إنّ الخريطة التي نشرها "الجيش" أمس تظهر هذه المناطق باللون الأحمر.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن تحليلاً أجراه البروفيسور "غارب" أظهر أن الأمر لا يقتصر على حالة أو حالتين: من بين 19 "كتلة" وُضعت في خريطة أدرعي، 6 كتل تقع كلها أو جزء منها خارج المناطق المسموح بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفحص يكشف أن هناك مشاكل إضافية. فمثلا، مناطق الإخلاء صغيرة جدا قياسا باحتياجات السكان، في الواقع، وبحسب التحليل، المساحة المتاحة لا تتجاوز نحو 7 كيلومترات مربعة فقط.

وليس هذا فحسب، بل إن هذه المساحة ليست فارغة بالكامل: فبعضها أراض لا يمكن نصب الخيام عليها، وفي مناطق أخرى هناك بالفعل خيام قائمة. وفق الصحيفة العبرية.

كذلك أرسل كل من بن نون وغارب إلى صحيفة "هآرتس" صور أقمار صناعية حديثة، وإلى جانب مناطق يظهر فيها بالفعل العديد من خيام النازحين، بدت مناطق أخرى في الصور كـ كثبان رملية يُرجح أنه من المستحيل أو من الصعب جداً إقامة خيام عليها أو العيش فيها بظروف معقولة، أما أماكن أخرى فبدت كطرق أو كمساحات قد تغمرها مياه الأمطار.

بحسب المنظمات الإنسانية في القطاع، فإنّ إخلاء غزة – إذا ما حدث – سيؤدي إلى كارثة إنسانية، إذ إنّ أوضاع السكان صعبة للغاية حتى قبل أي عملية إجلاء جديدة، فمعظمهم نزحوا بالفعل عدة مرات، ولا يملكون القدرة المادية أو الجسدية أو النفسية للنزوح مجددا.