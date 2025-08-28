مجمع الشفاء الطبي يُحذر من كارثة وشيكة حال أقدم الاحتلال على اجتياح غزة

فلسطين اليوم

حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، من كارثة وشيكة حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح مدينة غزة .

وأوضح ، أن المجمع يعاني من نقص كبير جدا في غرف العمليات وكل المستلزمات الطبية، فيما يعاني عجزاً عن التعامل مع العدد الكبير من الجرحى والمرضى

واستقبل المستشفى اليوم أكثر من 20 إصابة جراء القصف المستمر لمدينة غزة.

وقال أبو سلمية: لدينا ما بين 1500 إلى 2000 جريح لا نجد لهم مكانا في مستشفيات القطاع، وإذا اجتاحت قوات الاحتلال مدينة غزة فسنكون أمام مجزرة كبرى.