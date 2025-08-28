الأونروا: قصف الاحتلال يُجبر عائلات على ترك منازلها وسط الخوف والدمار

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وأوامر الإخلاء يجبران عائلات بأكملها على ترك منازلها مرة أخرى وسط الخوف والدمار.

يذكر، أن الكثير من المواطنين يضطرون تحت القصف والتدمير والتهديدات المستمرة باحتلال مدينة غزة، إلى النزوح من مدينة غزة نحو مناطق الجنوب.

وأكد نزار عياش، رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة، أن المدينة لم تعد تحتمل أي خيمة نزوح جديدة.

وأوضح عياش، أن الساحل مكتظ، والشرق تحت القصف، والبنية التحتية منهارة، ومحطة التحلية بالكاد تعمل.

وبين، أن ما يجري في دير البلح ينسحب على عموم المحافظة الوسطى، وينذر بكارثة إنسانية إذا استمر النزوح.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، قد دعوا يوم أمس الأربعاء، في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل، قوة الاحتلال، فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

كما دعوا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قرارها بالسيطرة على مدينة غزة. "هذا القرار، الذي نرفضه، سيؤدي حتماً إلى تفاقم الوضع الإنساني، وسيعرّض حياة جميع المدنيين .. للخطر".