المنظمة الدولية للهجرة: قطاع غزة لم يعد يحتمل الانتظار
قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، إن قطاع غزة لم يعد يحتمل الانتظار في ظل عدم وجود مأوى آمن، ومحدودية المياه والغذاء والدواء.
وأضافت في منشور لها عبر منصة "إكس"، أن هناك مجاعة مُعلنة في غزة، كما أن المعاناة تزداد سوءاً يوما بعد يوم.
ولفتت بوب، إلى أن المساعدات لدى المنظمة متوفرة، لكن كل ما تحتاجه هو ضمان وصولها، داعية إلى ضرورة وقف العدوان بشكل فوري.