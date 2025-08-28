رئيس بلدية دير البلح: المدينة لم تعد تحتمل أي خيمة نزوح جديدة

فلسطين اليوم

أكد نزار عياش، رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، أن المدينة لم تعد تحتمل أي خيمة نزوح جديدة.

وأوضح عياش، أن الساحل مكتظ، والشرق تحت القصف، والبنية التحتية منهارة، ومحطة التحلية بالكاد تعمل.

وبين، أن ما يجري في دير البلح ينسحب على عموم المحافظة الوسطى، وينذر بكارثة إنسانية إذا استمر النزوح.

يذكر، أن مدينة دير البلح تشهد عملية نزوح كبيرة من قبل المواطنين سكان مدينة غزة، تحت القصف والتدمير والتهديدات المستمرة باحتلال مدينة غزة.