مستعمرون يعتدون على مواطن ويسرقون أغنامه في كفر مالك

فلسطين اليوم

أصيب مواطن، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، في اعتداء للمستعمرين على قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستعمرين هاجموا رعاة الأغنام قرب منطقة عين سامية شرق قرية كفر مالك، وسرقوا 300 رأس من الأغنام تعود للمواطنين خالد غنيمات ومصطفى ربيع.

وأشارت المصادر إلى أن المستعمرين اعتدوا بالضرب على المواطن ربيع خلال تصديه لسرقة أغنامه، فيما منعت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عين سينيا شمال رام الله مرور مركبة الإسعاف التي تنقله، ولا تتوفر حتى اللحظة معلومات عن حالته الصحية.

وفي وقت لاحق اقتحم جيش الاحتلال قرية كفر مالك، وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.

وأضافت المصادر، أن المستعمرين هاجموا أيضا قرية الطيبة شرق رام الله.

وتتعرض قرى وبلدات شرق رام الله إلى اعتداءات متكررة من المستعمرين وقوات الاحتلال، والتي زادت وتيرتها بالتزامن مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وخلفت هذه الاعتداءات شهداء وإصابات وخسائر مادية في الممتلكات.

ورصدت طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال الشهر الماضي، ما مجموعه 1201 اعتداء، نفذها جيش الاحتلال والمستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم، كان منها 1322 اعتداء على يد جيش الاحتلال، و466 على يد المستعمرين.