د. الدقران: الوضع الصحي مأساوي وأكثر من 40 ألف طفل محرومون من الحليب

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى د. خليل الدقران اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، أن الوضع الصحي في غزة مأساوي والاحتلال يستهدف تدمير المنظومة الصحية.

وقال د. الدقران: نعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما نعاني من انعدام الأماكن المتاحة لعلاج المرضى والمصابين في مستشفيات غزة.

وأوضح، أن الاحتلال دمر مستشفى مرضى السرطان ومنع خروجهم للعلاج بالخارج، فيما يعاني السكان من انعدام المياه والغذاء والدواء.

وبين، أن الاحتلال قتل أكثر من 18 ألف طفل منذ بداية العدوان، وأن أكثر من 40 ألف طفل محرومون من الحليب.