أطباء بلا حدود: ثلث ضحايا الجروح في غزَّة أطفال دون الـ15 عاماً

فلسطين اليوم

أكدت منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، أن ثلث ضحايا الجروح في غزَّة أطفال دون الخامسة عشرةً.

وبينت، أن الأطفال دون سن 15 شكّلوا ثلث المرضى الخارجيين في المرافق الطبية المدعومة بغزة عام 2024.

فيما أوضحت، أن أكثر من 90 ألف استشارة متعلقة بالجروح أُجريت، ونصف الحالات نتيجة القصف أو إطلاق النار.

وأفادت المنظمة، أن 60% من إصابات الأطراف السفلية مرتبطة بالأسلحة المتفجرة، وغالبًا إصابات مفتوحة بالعظام والعضلات والجلد.

وأشارت إلى أن معظم الوفيات المباشرة تحدث في موقع الاستهداف ولا تُدرج بالبيانات، والفئات الأضعف (أطفال، رضع، مسنّون) الأكثر تضررًا، فيما أن نصف الإصابات الأخرى نتجت عن ظروف معيشية غير آمنة وحوادث منزلية وطرق بسبب انهيار البنية التحتية.