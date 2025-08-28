الاحتلال يحتجز جثامين أكثر من 1500 شهيداً من غزة منذ أكتوبر 2023

فلسطين اليوم

أكدت الحملة الوطينة لاسترداد جثامين الشهداء اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 726 شهيداً في ثلاجاته من بينهم 256 مدفونين في مقابر الأرقام.

وبينت الحملة، أن 469 شهيدا محتجزين مُنذ عودة سياسة الاحتجاز في العام 2015، في مؤشر واضح على تصاعدها في السنوات الأخيرة.

وأوضحت، أن من بين الجثامين جثمان 67 طفلاً ، و85 شهيدا من الحركة الأسيرة بالإضافة لـ10 نساء.

ولفتت إلى احتجاز جثامين أكثر من 1500 شهيداً من قطاع غزة مُنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، محتجزون في معسكر سدي تيمان بظروف غير إنسانية.