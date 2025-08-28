رئيسة وزراء إيطاليا تندد بقتل "إسرائيل" للصحفيين في غزة

فلسطين اليوم

نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بالقتل 'غير المبرر' للصحفيين في غزة، حيث استشهد خمسة منهم خلال العدوان الأخير الذي استهدف مجمع ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة.

في مؤتمر صحفي بمدينة ريميني، أكدت ميلوني أن الهجوم على الصحفيين هو اعتداء على حرية الصحافة، مشيرة إلى أن هؤلاء الصحفيين كانوا يخاطرون بحياتهم لتغطية الأحداث المأساوية التي يشهدها القطاع.

وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 20 شخصًا على الأقل، مما يعكس تجاوزًا لمبدأ التناسب في استخدام القوة، مما أدى إلى مقتل أبرياء وتهديد الطوائف المسيحية في المنطقة.

دعت ميلوني الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء احتلالها العسكري لقطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

كما أكدت على أهمية حماية الصحفيين، مشددة على ضرورة عدم السكوت عن هذه الانتهاكات، حيث أن حرية الصحافة تعتبر جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

تأتي تصريحات ميلوني في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية على دولة الاحتلال لوقف العدوان وتحقيق السلام في المنطقة، بما يتماشى مع حل الدولتين التاريخي.