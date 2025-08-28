مُخلفةً الشهداء والجرحى: "إسرائيل" تواصل حرب الإبادة على قطاع غزة

فلسطين اليوم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين والنازحين في قطاع غزة، وسط حصار خانق حرم أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء والدواء والماء والكهرباء، ما فاقم المجاعة وأودى بحياة 313 مواطنًا بينهم 119 طفلًا قضوا جوعًا وعطشًا.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في الشاطئ الشمالي شمال غربي مدينة غزة.

كما استشهدت سيدة وطفلها باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة غانم في بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

فيما استشهد مواطن جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات قرب منطقة نتساريم وسط قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار باتجاه مدينة غزة، فيما استهدفت الدبابات بقصف مدفعي إسرائيلي جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 62895 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 158927، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.