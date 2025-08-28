طقس فلسطين: أجواء صيفية حارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ومعتدلاً في باقي المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم غد الجمعة، فيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين مئويتين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين يكون الجو يوم الأحد غائماً جزئياً إلى صافٍ، ويطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة خاصة فوق المناطق الجبلية، مع انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.