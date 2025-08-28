البيت الأبيض: الرئيس ترمب أبدى رغبته في إنهاء الحرب بغزة

فلسطين اليوم

قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترأس اجتماعاً سياسياً حول الحرب في غزة، بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والمبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط جاريد كوشنر.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن ترمب وكبار مسؤولي البيت الأبيض وبلير وكوشنر ناقشوا جميع جوانب الملف المتعلق بغزة، بما في ذلك "زيادة إيصال المساعدات الغذائية، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، وخطط ما بعد الحرب، وغير ذلك".

وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض: "لقد كان الرئيس ترمب واضحاً في أنه يريد أن تنتهي الحرب، ويريد السلام والازدهار للجميع في المنطقة، وليس لدى البيت الأبيض ما يضيفه حول الاجتماع في هذا الوقت".

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن بلير وجاريد كوشنير، صهر ترمب، شاركا في اجتماع البيت الأبيض لطرح أفكار بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة.

وتناول الاجتماع أيضاً كيفية زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة تفشي المجاعة في محافظة غزة، واقتراب انتشارها في مناطق أخرى في القطاع الفلسطيني، بسبب الحرب وحصار الاحتلال على القطاع.

والاثنين، توقّع ترمب، خلال حديثه للصحافيين، "نهاية حاسمة" للعدوان على غزة "خلال أسبوعين أو ثلاثة"، مشدداً على ضرورة أن "تنتهي حرب غزة لما تسببه من جوع وموت". وأضاف أن هناك "جهداً دبلوماسياً جاداً للغاية".