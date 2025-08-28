حماس: واشنطن شريك كامل في الجرائم الإنسانية بغزة

فلسطين اليوم

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأربعاء، إن بيان أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، خطوة دولية مهمة تُظهر إجماعًا واسعًا على إدانة الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يشنها الاحتلال ضد أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في غزة.

وأوضحت حركة حماس في بيان لها، أن استمرار الموقف الأميركي المانع لإصدار قرارات ملزمة يجعل واشنطن شريكًا كاملًا في الجرائم الإنسانية، ومسؤولة عن المجاعة والمجازر التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون، خصوصًا الأطفال.

ودعت حماس مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لردع حكومة نتنياهو، وإلزامها بوقف الحرب الوحشية المستمرة منذ أكثر من 23 شهرًا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.

وأكدت الحركة أن البيان الدولي يؤكد على ضرورة وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، ويشدّد على أن استخدام التجويع كسلاح حرب محظور بموجب القانون الدولي، في ظل الوضع الإنساني الكارثي وتأثيره المميت على المدنيين الأبرياء.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، إن إعلان الدول الـ14 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، باستثناء الولايات المتحدة، عن دعوتهم إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة يمثل موقفًا دوليًا مهمًا في وقت حساس.

وأضاف "نعيم" أن هذا البيان يوضح بجلاء الجهة التي تعرقل تطبيق القرار الدولي وتمنح الغطاء لاستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب تتحمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل القرار واستمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في القطاع.

وشدد "نعيم" أن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على جميع الأطراف لوقف العدوان فورًا، وإنقاذ المدنيين من الخطر الداهم، والعمل على احترام القانون الدولي الإنساني.

ومساء الأربعاء، أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا بشكل غير مشروط، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أي عرقلة، لإنقاذ حياة المدنيين والحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.