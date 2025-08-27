الكابينت يناقش مفاوضات غزة وفرض السيادة على الضفة الأحد المقبل

أفادت هيئة البث العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية " الكابينت" سيجتمع يوم الأحد المقبل لبحث فرض السيادة على الضفة الغربية ، وذلك ردا على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقعة الشهر القادم.

وذكرت الهيئة أن اجتماع "الكابينت" سيناقش أيضا الحرب في غزة والمفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت الهيئة أن الوزراء سيتطرقون أيضا إلى الرد الإسرائيلي على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع الشهر المقبل".

وأشارت إلى أن "بين المقترحات التي تُبحث كخطوة رد محتملة، إعلان السيادة على الضفة الغربية".

وسبق أن أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول. المقبل.