مجلس الأمن يحذر من الوضع الكارثي بغزة

فلسطين اليوم

حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدين أن التجويع يُستخدم كسلاح حرب محظور بموجب القانون الدولي، وأن أكثر من 41 ألف طفل معرضون لخطر الموت نتيجة سوء التغذية الحاد.

ودعا بيان أعضاء مجلس الأمن سلطات الاحتلال إلى التراجع فورًا عن قرار توسيع عملياته العسكرية ووقف أي خطوات من شأنها تعميق المجاعة، مشددًا على وجوب احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

وشدد الأعضاء على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا بشكل غير مشروط ودائم، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون أي عرقلة، لإنقاذ حياة المدنيين والحد من الكارثة الإنسانية التي تهدد القطاع.

وأشار البيان إلى أن استمرار الحصار والعمليات العسكرية سيؤدي إلى تفاقم الوضع المأساوي، محذرين من أن عدم التحرك الفوري سيؤدي إلى زيادة أعداد الضحايا المدنيين وتفاقم أزمة المجاعة في غزة.

وأكد أعضاء المجلس أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية عاجلة وملحّة للضغط على جميع الأطراف لوقف العدوان وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، وحماية الأطفال والنساء وكل المدنيين من الكارثة المتصاعدة.