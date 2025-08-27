جيش الاحتلال يشن 16 غارة قبل تنفيذ إنزال جنوب دمشق

فلسطين اليوم

شنّ طيران الاحتلال الحربي، مساء اليوم الأربعاء سلسلة غارات جوية على جبل المانع قرب بلدة الحرجلة بريف دمشق بسوريا.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن طائرات الاحتلال شنت 16 غارة على جبل المانع جنوب دمشق قبل تنفيذ إنزال في المنطقة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "3 طائرات حربية شنّت سلسلة غارات بلغ عددها نحو عشرة، وقد تركّزت على جبل المانع قرب بلدة الحرجلة في منطقة الكسوة، إضافة إلى قرية دير علي الدرزية في الريف الجنوبي للعاصمة".

وأوضح المرصد السوري أن "هذه المواقع تبتعد نحو 10 كيلومترات عن معرض دمشق الدولي، الذي وصل إليه الرئيس أحمد الشرع" مع عدد كبير من الضيوف".

ونقلت "رويترز" عن مصدر بالجيش السوري قوله إن "إسرائيل تشن سلسلة من الضربات على ثكنات عسكرية سابقة في جنوب غرب ريف دمشق".

من جهّتها، ذكرت القناة 13 العبرية أن "إسرائيل" قصفت أهدافاً في ريف دمشق.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن " قوات إسرائيلية نفّذت إنزالاً على أحد المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية في الكسوة بريف دمشق، حيث دمّرت تجهيزات عسكرية لوجستية ونقلت جزءاً منها".

وأضافت أن الإنزال جرى عبر 4 طائرات مروحية بمشاركة أكثر من 30 عنصراً، ترافقه قنابل ضوئية ألقاها الطيران الحربي الإسرائيلي.