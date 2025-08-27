عزت الرشق: تصريحات ويتكوف تعكس رواية الاحتلال

فلسطين اليوم

استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس،عزت الرشق، اليوم الأربعاء، التصريحات الصادرة عن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، التي ادعى فيها أن حركة حماس مسؤولة عن عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أنها لا تعكس حقيقة ما تواجهه المفاوضات من تعطيل ممنهج نتيجة تعنت الاحتلال.



وقال الرشق في بيان له، إن تصريحات ويتكوف مجرد صدى لصوت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته من مجرمي الحرب، في ترداد أعمى لرواية الاحتلال، بعيداً عن الحقائق التي يعرفها الوسطاء والمجتمع الدولي.

وأضاف الرشق أن هذا الموقف الأميركي يأتي بعد إعلان الحركة بشكل واضح موافقتها على المقترح الذي قدمه الوسيطان المصري والقطري قبل عشرة أيام، في ظل تجاهل الاحتلال الكامل للمقترح، وحشده لقواته وشروعه في تدمير مدينة غزة وارتكاب المجازر فيها.

وشدد الرشق أنه لا يمكن فهم هذه المواقف إلا في سياق سياسة الانحياز الأميركي للاحتلال، والغطاء الذي تمنحه الإدارة الأمريكية لمجرم الحرب نتنياهو لتمكينه من المضي في جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.