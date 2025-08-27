المسلحة اليمنية تعلن استهداف مطار اللد بصاروخ باليستي

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الأربعاء، استهداف مطار اللد في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2"، ردًا على جرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أن "اعتراف العالم أجمع بحجم ما يعانيه الفلسطينيون في غزة من حصار وتجويع وعدوان، يضع الأمة العربية والإسلامية أمام مسؤولية دينية وتاريخية عظيمة"، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء المجاعة ورفع الحصار ووقف العدوان.

وأضافت القوات اليمنية: "أن اليمن، يمن الأنصار، يمن الإسلام والإيمان، يقف في موقف مشرّف، يؤدي واجبه تجاه المظلومين في فلسطين، ولن يتخلى عن هذا الموقف مهما كانت التحديات والتداعيات، حتى رفع الحصار عن غزة ووقف العدوان عليها".